Notizie Italia, Mancini: “Avevo già la lista pronta”

Nazionale | Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a 90′ minuto sulla Rai tornando sull’Europeo che è in programma tra giugno e luglio ed è sempre più in pericolo di essere spostato. Il Ct azzurro Roberto Mancini è tornato sulla situazione dell’Italia concentrandosi in particolare sui convocati. Quelli che sembravano sicuri del posto potrebbero non andare in ritiro.

“Avevo una lista di convocati abbastanza sicura, erano pronti. Avevo soltanto qualche dubbio da sciogliree all’ultimo. Se l’Europeo dovesse slittare di un anno le cose potrebbero cambiare per tutti.

Chiellini avrà un anno di esperienza in più e vedremo. Zaniolo? Non forzerò il suo rientro dall’infortunio, a prescindere da quando si disputerà l’Europeo”.

Ultime Italia, parla Mancini

Mancini è stato anche chiaro sul suo punto di vista riguardo il momento attuale del nostro paese e della nostra Nazionale:

“Bisogna lasciare a casa i giocatori, tutti. Sono professionisti e sanno cosa fare. Ora stiamo tutti aspettando la giornata di martedì per capire se l’Uefa vorrà rinviare l’Europeo o meno. In questo momento dobbiamo pensare a qualcosa di più importante.