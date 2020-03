Notizie Cagliari, Zenga: “Mi manca il campo, ora rispetto le regole”

Ultime Cagliari | Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a L’Unione Sarda:

Ultime Cagliari, Zenga dalla quarantena

“Il campo mi manca, ma il calcio oggi viene dopo: la priorità è la salute, saremo pronti alla ripresa”.

Il tecnico è in quarantena: “Sono ad Asseminello. Il Cagliari rispetta le regole, il decreto nazionale, le raccomandazioni del presidente della Regione Sardegna, Solinas. Non creo problemi e non sono privilegiato, sto andando dall’hotel al centro sportivo dalla mattina alla sera. Dobbiamo dare l’esempio: spero che questo sia anche un messaggio per tutti”.

Si lavora in campo: “La mia giornata l’ho organizzata nei minimi dettagli, con le sedute video, i vari spezzoni di partite del Cagliari, le video conferenze con il presidente Giulini (anche lui, come tutti, a casa con la famiglia) e il mio staff. Sto studiando come riprendere a lavorare con il gruppo”.

Giulini? “Con il Presidente ci conosciamo da anni, c’è reciproca stima e rispetto. Quando mi ha chiamato non ci sono stati dubbi, è importante per la mia carriera. Questa è una squadra di livello, una società che ha ambizioni, la realizzazione dello stadio prima di tutto. Giulini ha fatto e sta facendo un lavoro pazzesco”.