Notizie Fiorentina, Barone: “State a casa, momento particolare

Ultime Fiorentina | Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato nel orso di un’intervista concessa canali ufficiali del club viola facendo il punto della situazione in merito al Coronavirus:

“Spero che tutti stiano bene e a casa, magari guardando la televisione, parlando coi familiari e passando momenti sereni. Oggi stiamo vivendo un momento molto particolare, le persone coinvolte in queste terribili situazioni in casa Fiorentina sono seguite da tutti e sotto controllo.

Tutti noi stiamo seguendo rigidamente il protocollo che ci è stato assegnato. Il dottor Pengue e il suo staff stanno facendo un lavoro incredibile. Le strutture sanitarie preposte hanno hanno lavorato al massimo e di questo io personalmente sono molto contento”.

Fiorentina, Barone su Commisso

Così il dirigente viola che poi ha chiuso parlando del presidente Commisso: