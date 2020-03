Emergenza Coronavirus, l’Inter dona 86mila mascherine | L’Inter è tra le società di Serie A che maggiormente si sta mettendo all’opera per combattere l’emergenza coronavirus che sta riguardando da molto vicino l’Italia. La Lombardia è tra le regioni più colpite dal COVID-19 e la società di Steven Zhang sta provvedendo ad aiutare nel migliore dei modi gli ospedali.

Emergenza Coronavirus, Fontana ringrazia l’Inter

Dopo al campagna fondi che ha donato mezzo milione agli ospedali milanesi, l’Inter ha proseguito negli aiuti agli ospedali lombardi. Negli ultimi giorni la società nerazzurra ha donato anche mascherine e materiale sanitario al Sacco di Milano e agli ospedali delle province più colpite.

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ringraziato pubblicamente l’Inter per gli aiuti umanitari che sta attuando.

Fontana: “L’Inter ha donato 86 mila mascherine”

L’ANSA riporta le parole del Presidente Attilio Fontana sulle azioni dell’Inter.

“La societa’ del presidente Zhang ci ha comunicato di aver donato all’Ospedale di Bergamo 65.000 mascherine e 21.600 a quello di Lodi. Voglio ringraziarli per l’immenso aiuto che ci stanno offrendo. Il popolo della solidarietà, a livello nazionale e internazionale, è davvero vastissimo e ci dà ulteriore forza per andare avanti con la massima determinazione nella battaglia contro il virus. Sono azioni utili e importanti per chi lavora tutti i giorni per aiutare i malati con turni massacranti. Desidero ringraziare di cuore chi si sta impegnando a dare una mano fattiva alla Regione Lombardia”.