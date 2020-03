Coronavirus: Serie A disposta al taglio degli stipendi?

Coronavirus: Serie A vero il taglio degli stipendi

Ultime Coroanvrius, la Serie a verso il taglio degli stipendi? La pandemia minaccia la fine della Serie A. Il campionato potrebbe essere sospeso. I calciatori per questo motivo potrebbero allora vedersi tagliare parte degli stipendi.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, da sempre molto attendibile per quanto concerne la parte finanziaria del mondo del calcio, la notizia sarebbe nell’aria.

Ad oggi nessun club ha ancora ufficialmente parlato di sospensione del campionato ma l’ipotesi è in vita. Qualche società ha contatto i propri legali per capire come muoversi in caso venisse deciso di tagliare il resto della stagione e conseguentemente avere meno risorse dalle tv e dagli incassi degli stadi. In caso di sospensione definitiva del campionato si aprirà un tavolo di discussione tra club e AIC per decidere il destino dei contratti dei calciatori.

Ultime Serie A: si deciderà in tribunale?

Tutto dipende anche dalla normativa giuslavoristica che dovrà dare ragione ad una della parti. Infatti in caso la dottrine normativa potrebbe dare ragione ai club o invece far propendere la decisione per i lavoratori dipendenti. In realtà le stesse società sarebbero in un ruolo di forza rispetto ai propri tesserati e quindi non è certo che riescano a spuntarla legalmente sui tesserati.