Coronavirus Italia, Tommasi: “La Serie A non ricomincerà ad aprile”

Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi si è soffermato sulla data di ripresa del campionato di Serie A, posticipandola ancora…

Coronavirus Serie A, le parole di Tommasi

Purtroppo la luce in fondo al tunnel è ancora lontana. Ammesso e non concesso che entro la fine del mese sia passata la fase critica dell’epidemia per quanto riguarda il territorio italiano, tornare a dei livelli di contagio accettabili per disputare un incontro di calcio potrebbe richiedere più tempo. Almeno questo è quanto dichiarato da Tommasi a ‘Che tempo che fa’ su Rai2: “Nel nostro ambiente si pensa di tornare a giocare il 5 aprile, ma è chiaramente impossibile. L’auspicio è di tornare a giocare in maggio o giugno, se andrà bene . Ma il primo obiettivo ora è stare a casa”.

“Quando parliamo sembra che vogliamo tutelare solo la salute degli atleti. Vorrei ricordare che la prima squadra colpita è la Pianese, in Lega Pro, il cui massaggiatore è in terapia intensiva. Oppure il mondo Juve, che oggi ha un centinaio di persone in quarantena. In questo momento il compito dei calciatori è quello di ogni altro cittadini. Obligarli a muoversi è stata una forzatura”.

Tommasi, inoltre, invoca di non far andare in scena Euro 2020.

“Speriamo che anche la UEFA capisca di rinviare l’Europeo, deve aiutare le leghe a finire i campionati, comportandosi da Comunità Europea. Siamo una catena, e i problemi di un campionato valgono per tutti”.