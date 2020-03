Emergenza Coronavirus, Serie A: le società sono pronte a ridurre gli stipendi dei calciatori

Coronavirus Italia Serie A | Continua l’emergenza Coronavirus in Italia. Stimate le perdite della FIGC di oltre 400 milioni, chiesto aiuto anche al Governo. Intanto, come riporta il noto quotidiano Calcio e Finanza, i club di Serie A pensano a tagliare gli stipendi dei calciatori per contenere il danno derivante dai mancati ricavi legati ad un eventuale sospensione definitiva del campionato di Serie A 2019-2020. L’ipotesi resta al momento “l’ultima spiaggia”, ma è uno scenario da tenere in considerazione. Il mondo del calcio italiano spera di ripartire a inizio maggio, per concludere il campionato a fine giugno, con la UEFA che dovrebbe dunque poi rinviare gli Europei nel 2021.

Coronavirus, Serie A: con la sospensione del campionato le società riducono gli stipendi

I prossimi giorni saranno decisivi per quanto riguarda l’emergenza Covid-19. Le società si stanno già muovendo e hanno fatto i primi approfondimenti, come riportato da Calcio e Finanza, riguardo la possibilità di ridurre gli stipendi dei propri tesserati. Questo clamoroso ed estremo scenario potrebbe generarsi qualora il campionato si sospenda definitivamente. Si lavorerà anche con l’Associazione italiana calciatori (AIC) per trovare una soluzione condivisa con il sindacato degli atleti. Al momento l’intenzione è quella di concludere la stagione quando il peggio sarà passato. In caso di annullamento delle partite rimanenti tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, la Juventus, secondo Banca IMI, avrebbe infatti la possibilità di rinegoziare i contratti.