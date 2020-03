Coronavirus, Champions League: idea ‘Final Four’, ecco come funzionerà

Coronavirus, per la Champions League si pensa ad una ‘Final Four’

Coronavirus, Champions League | Le decisioni arriveranno tra esattamente due giorni, quando l’Uefa andrà a discutere della Champions League con le 55 Federazioni affiliate. La riunione arriverà precisamente il 17 marzo in videoconferenza e verranno fuori tutte le idee per il proseguo della competizione europea e non solo. I colleghi spagnoli di ‘AS’ hanno provato ad anticipare quali soluzione adotterà la massima federazione europea di calcio. L’intenzione sarebbe quella di vedere le semifinali con sede ad Istanbul, giocate in gara secca. Il discorso sarebbe uguale per l’Europa League, una vera e propria ‘Final Four’: due semifinali secche e una finale, tutte disputate nello stesso stadio. Sarebbe la prima volta, non esistono precedenti nella più importante competizione per club. L’allarme Coronavirus costringerà la competizione ad adottare decisioni diverse dal normale.

