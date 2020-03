Cannavaro: “Coronavirus? Per batterlo serve organizzazione. Sbagliato andare dalla Lombardia verso Sud”

Coronavirus: Cannavaro e la sua intervista

Coronavirus Cannavaro | In Italia si sta vivendo una situazione che ha del surreale, e adesso la paura è sempre di più in aumento dopo l’incremento di contagi visto negli ultimi giorni. Anche il mondo del calcio ha subito un grave scossone, e intanto qualche addetto ai lavori ha voluto dire la sua per quanto riguarda questa brutta faccenda. E’ il caso di Fabio Cannavaro, ex difensore e ora tecnico proprio in Cina, dove si è scatenato il tutto. Questo quello che ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“In Cina stanno riuscendo a contrastare il virus, è un qualcosa che si può battere unendo le forze. Ovviamente serve organizzazione e regole rigide. In Italia siamo sulla strada giusta per comprendere, quello cinese deve essere un modello per noi. Dobbiamo essere pronti al sacrificio e far valere il nostro senso di appartenenza e comunità. Preoccupato per l’Italia? Si, anche perchè bisogna stare ancora attenti. Sbagliato andare dalla Lombardia verso Sud, ma non condanno nessuno ovviamente”

Coronavirus: in Cina si placa, impazza in Italia

Il Covid-19 sta lentamente scomparendo in Cina, mentre una delle popolazioni più colpite è la nostra. I casi sono in continuo aumento, e adesso nella nostra penisola si è fermato praticamente quasi tutto. Nel calcio soprattutto sono cambiate, e cambieranno molte cose: queste le ultime disposizioni.