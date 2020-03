Emergenza Coronavirus: positivo Blanc, presidente della Federcalcio Svizzera

Emergenza Coronavirus Blanc presidente Federcalcio Svizzera | Continua il caos mondiale a causa dell’epidemia del Coronavirus. Non fa sconti il virus che continua a fare morti e contagi in quantità enormi per tutto il mondo, colpito anche quello dello sport. Quasi tutto lo sport a livello mondiale è paralizzato e rischia notevoli ritardi oltre alle perdite. Intanto, tra i tanti contagi usciti a galla nelle ultime ore, c’è anche quello di Dominique Blanc, presidente della Federcalcio Svizzera. In queste ore, infatti, è risultato positivo al test Covid-19 anche il presidente dell’Associazione Svizzera di calcio, Dominique Blanc. Il settantenne si è sottoposto al tampone dopo aver sentito mal di gola ed una leggera tosse nella mattinata. Blanc ora è chiuso in quarantena nella propria abitazione. L’ASF alla luce degli avvenimenti ha chiuso la sede di Muri fino a nuovo avviso.

Emergenza Coronavirus: positivo Blanc, il comunicato

In queste ore si cercherà di capire quali contatti ha avuto il presidente Blanc negli ultimi giorni, per poter tracciare una possibile linea di contagio nel paese. Il presidente della Federcalcio svizzera, dopo essere risultato positivo al coronavirus, ha tranquillizzato tutti dicendo: “Mi sento abbastanza bene in questo momento e ho solo lievi sintomi influenzali”. Questo il breve comunicato della Federazione, con Blanc che resterà in quarantena.