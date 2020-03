Calciomercato Napoli, Jovic è un obiettivo concreto: gli azzurri fanno sul serio

Calciomercato Napoli, Jovic può approdare in Serie A: gli azzurri fanno sul serio

Calciomercato Napoli – Jovic | Tutto vero, il Napoli sta ritentando un colpo da Madrid. L’ultima volta l’asse proveniente dalla città dei blancos, portò la bellezza di tre assi per l’ex tecnico, Rafa Benitez. Gli spagnoli Raul Albiol e José Callejon, con Gonzalo Higuain, tre ‘tenori’, uno per ogni reparto. Tutti tra gli arrivati da Madrid si rivelarono indispensabili, con uno dei tre ancora in azzurro, vice-capitano del club. Dopo le trattative lunghe ed estenuanti, poi fallite, per l’arrivo di James Rodriguez, il Napoli vuole ritentare il colpo proveniente da casa Real. Si tratta del classe ’97 Luka Jovic, che non ha rispettato le aspettative che c’erano state su di lui, dopo l’arrivo dall’Eintracht Francoforte.

Notizie Napoli, ecco Jovic: l’ex Eintracht dice già addio al Real Madrid, Aurelio De Laurentiis prepara il colpo

Al club della Bundesliga si era messo in evidenza piazzando ben 25 gol in 54 apparizioni stagionali. Sono proprio queste le statistiche su cui il Napoli farà riferimento, perché da quando veste la maglia del Real Madrid, i numeri di Luka Jovic sono in calo. Tenterà il colpaccio Aurelio De Laurentiis, cercando di intavolare nuovi legami con il patron dei blancos, Florentino Perez. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, il Napoli farebbe sul serio per Jovic. Zinedine Zidane non punterà su di lui, il Real Madrid potrebbe già dirgli addio a fine stagione. La valutazione attuale è di circa 40 milioni, ma gli azzurri giocheranno al ribasso dopo questa stagione deludente proprio dell’attaccante. Via Milik, il Napoli inserirà Jovic.