Calciomercato Milan, riscatto Kjaer: la situazione in casa rossonera

Calciomercato Milan – Riscatto Kjaer | Si lavora ai rinnovi in casa Milan e non solo. Oltre al solito nominato Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza rossonera sta studiando i propri piani per quel che riguarda il riscatto di Simon Kjaer. Il centrale difensivo danese è arrivato a gennaio per risolvere un po’ le questioni legate alla difesa, ma ben presto è riuscito a scavalcare ogni gerarchia, portandosi avanti al sempre presente Musacchio. Accanto a Romagnoli ha il posto assicurato e la conferma potrebbe dunque arrivare al margine di questa stagione.

Ultime Milan, Kjaer vuole restare: l’ultima parola a Gazidis

Il Milan continuerà la sua politica di evitare gli over 30 in rosa. E’ per questo che, le idee di Ivan Gazidis sono in netto contrasto con la conferma di Simon Kjaer. Ciononostante, la voglia è elevata del calciatore di restare al club rossonero. Servirebbero circa 2,5 milioni per riscattarlo dal Siviglia, una cifra molto bassa rispetto a quello che potrebbe essere il valore attuale del difensore ex Roma e Atalanta. Saranno riflessioni profonde nei prossimi mesi, con i giovani Gabbia e Duarte che potrebbero scalzare lo stesso danese. Notizie rivelate dai colleghi di Calciomercato.com, che hanno fatto il punto sulla situazione: Kjaer convince eccome i rossoneri, ma ci sarà da capire quali saranno le intenzioni di Elliot. L’ultima parola spetterà a lui, assieme a Gazidis.