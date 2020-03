Calciomercato Milan: interesse per Ajer

Calciomercato Milan: Ajer nel mirino

Notizie Milan, Ajer piace ai rossoneri. Il club di Milano cerca rinforzi in difesa. Con Pioli in panchina o qualcun altro (Rangnick?) poco importa perché Elliot ha deciso di puntare sui giovani.

Tra questi anche Kristoffer Ajer, difensore di origini norvegesi che gioca nel Celtic Glasgow club. Il calciatore classe 1998 potrebbe lasciare la Scozia in estate.

Il Milan proverà a cambiare qualcosa in difesa visto le non sicure conferme per Romagnoli, Conti, Calabaria e Theo Hernandez: Kristoffer Ajer si inserirebbe alla perfezione nella retroguardia rossonera.

Ultime Milan: chi è Ajer

Oltre 150 presenze in campo tra Scozia e Norvegia, la chiamata in Nazionale, il debutto in Champions League. Tutte questa caratteristiche ne fanno un elemento interessante. Difensore importante (un metro e 96) è capace di adattarsi a diverse esigenze di modulo, è stato utilizzato anche come centrocampista aggiunto. Ha un buon fiuto del gol visto che nella stagione in corso ne ha già segnati 3 in 27 presenze.