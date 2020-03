Calciomercato Milan: contatti con l’Udinese per Da Paul, Derby con l’Inter

Calciomercato Milan De Paul | Il Milan inizia a programmare il proprio futuro. Il club rossonero, si è appena separato da Boban e anche Maldini ora è in bilico. I due dirigenti rossoneri erano vicinissimi alla chiusura dell’affare Zaracho, giovane attaccante argentino del Racing Club, ora però ad arrivare potrebbe essere un altro calciatore argentino. Il Milan ha messo gli occhi su Rodrigo De Paul e Gazidis punta a beffare i cugini nerazzurri dell’Inter. Marotta e Ausilio lo seguono da tempo, ora è un vero Derby di mercato.

Ultime Milan, De Paul nel mirino: contatti in corso

L’argentino continua la sua crescita da diversi anni, disputando anche in questa un’ottima stagione con il club friulano. De Paul ha collezionato 23 presenze: ha siglato 5 gol e 2 assist. I dirigenti rossoneri continuano ad avere contatti con l’Udinese per l’acquisto del calciatore. Intanto, l’argentino ha parlato recentemente anche del proprio futuro:

“Mi piacerebbe giocare la Champions League ed alzare l’asticella dei miei obiettivi. Poi per diversi motivi alcune situazioni non si sono risolte per il meglio e non ho cambiato maglia. Non mi pento di essere rimasto all’Udinese, anzi. Qui sto crescendo molto e sono felice di essere rimasto. Anche lo scorso dicembre e a gennaio c’era la possibilità di cambiare squadra ma ho preferito restare a Udine per restare qui e completare questo ciclo. A giugno si vedrà cosa succederà“.