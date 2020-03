Calcio mercato Lazio, Lovren il colpo in difesa

Calcio mercato Lazio Lovren | La Lazio punta su Dejan Lovren del Liverpool. Il calciatore croato, arrivato nel 2014 dal Southampton, ora può lasciare uno dei club più forti al mondo per approdare in Italia. Il difensore centrale è già stato vicino all’arrivo nel nostro campionato, quando la scorsa estate è stato ad un passo dalla Roma, ma poi Petrachi puntò tutto su Smalling. Adesso, il calciatore, potrebbe nuovamente pensare al trasferimento nella Capitale. In questa stagione ha messo a segno 14 presenze ed è pronto ad una nuova esperienza, anche visto il contratto in scadenza nel 2021 e che sicuramente non sarà rinnovato dal Liverpool che cerca nuovi calciatori in quel ruolo. Tare ci pensa a portarlo in Serie A con un colpo ben studiato, visto il contratto in scadenza il prossimo anno e l’età (Lovren è un classe 1989). La scorsa stagione la richiesta del Liverpool era intorno ai 25 milioni, ma in estate potrebbe andare via anche per 15 milioni.

Ultime Lazio, Tare punta Lovren

Il difensore si sta iniziando a guardare intorno e se dovesse arrivare l’ok del Liverpool in una trattativa con la Lazio direbbe subito sì. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, infatti, nel mirino di Tare c’è Dejan Lovren che con Acerbi formerebbe una coppia esperta per rinforzarsi in ottica Serie A ed Europa.