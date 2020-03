Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: si va verso la firma

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala sempre più vicino: la situazione

Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala | Era finito ai margini del club, nell’ultima sessione estiva. Il futuro di Paulo Dybala sembrava essere lontano dalla Juventus, con l’Inter dell’ex Giuseppe Marotta pronta all’assalto, e discorsi molto avviati con il Manchester United. La ‘Joya‘ poteva finire proprio in Premier League, per favorire l’arrivo poi di Paul Pogba. Adesso però sembra essere cambiato tutto da casa Juve. Sì, perché Dybala è diventato un perno fondamentale del tridente offensivo di Maurizio Sarri, con il suo supporto alle due punte Higuain e Cristiano Ronaldo a fargli tirare fuori prestazioni di gran livello. L’ultima nel silenzio dell’Allianz Stadium quando è riuscito ad ammattire proprio la difesa che della formazione che poteva garantirgli un futuro da protagonista nella squadra di Antonio Conte. Tutto vanificato: Dybala è rimasto alla Juventus per essere protagonista, e lo potrebbe essere ancora per molto.

Ultime Juventus, rinnovo di Dybala verso la fumata bianca

Mentre il Coronavirus ferma lo sport e la Serie A, il discorso legato alle trattative non va a fermarsi. La società bianconera, stando a quanto rivelano i colleghi di Tuttosport, avrebbe deciso per il futuro di Paulo Dybala. L’intenzione delle due parti sarebbe quello di unirsi, ancora di più, per restare assieme anche nei prossimi anni. L’incontro per il futuro era fissato ad aprile con l’agente Antun, ovviamente è tutto rinviato al momento solo per la questione legata al contagio, ma ben presto arriveranno le firme: il contratto attuale è in scadenza nel 2022, ma quella di Paulo Dybala e Juventus, è una storia che continuerà.