Calciomercato Juventus, Pogba lontano: lo United fa muro e offre il rinnovo

Calciomercato Juventus: Pogba, si complicano le cose

Calcio Mercato Juventus Pogba | La Juventus continua a portare avanti il suo calciomercato, e lo fa puntando sui suoi vecchi – ma sempre attuali – pallini, come ad esempio Paul Pogba. Il centrocampista francese è il vero sogno per tutti i tifosi e dirigenza bianconera, ma strapparlo dalle grinfie del Manchester United non sarà affatto facile. La valutazione è altissima, ma ad oggi sembra essere l’ultimo dei problemi: il muro eretto dai Red Devils è fortissimo, e in più arrivano nuove notizie da Corriere Torino.

Pare infatti che lo United abbia proposto ancora una volta il rinnovo a Pogba, per cercare di blindarlo e di renderlo nuovamente il fulcro del progetto. Un tentativo che potrebbe non andare però a buon fine, anche perchè lo stesso giocatore ha più volte fatto notare il suo malcontento. Intanto la Juventus resta alla finestra, ma ad oggi è più lontano dall’obiettivo.

Juventus-Pogba: occhio al Real

Pogba resta l’obiettivo principale per la Juventus, ma oltre alle solite complicazioni dettate dallo United, il club bianconero dovrà guardarsi le spalle soprattutto dal Real Madrid. I Blancos sono i rivali numero uno, e nelle ultime ore hanno portato avanti altre avance. Intanto sulla questione sono arrivate nuove rivelazioni da parte del fratello di Paul, eccole qui.