Calciomercato Juventus, Orsolini potrebbe tornare: il piano di Paratici

Calciomercato Juventus, Orsolini è un obiettivo: i bianconeri vogliono riportarlo a casa

Calciomercato Juventus – Orsolini | Non ha smesso di pensare al talento del Bologna, Riccardo Orsolini. Il club bianconero vorrebbe riprendersi il proprio gioiellino, perché nella scorsa estate i felsinei sono andati a riscattare per circa 15 milioni, il cartellino dell’esterno offensivo. Un investimento comunque importante per la società di Bologna, che andò ad acquistarlo per puntare su di lui. Sinisa Mihajlovic non vuole più fare a meno del suo talento offensivo, ma ecco che potrebbe rispuntare la Juventus, pronta a riportarselo a casa. Con l’addio di Bernardeschi, ormai quasi certo a fine stagione, la Juventus andrebbe a puntare su Orsolini e Kulusevski per il proprio futuro.

Ha totalizzato 7 gol, piazzando 5 assist in 26 partite disputate in questo campionato. Riccardo Orsolini sta vivendo il momento della consacrazione in Serie A e, stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, sarebbe pronto al definitivo salto di qualità. Sì, perché il CFO della Juventus, Fabio Paratici, starebbe preparando un vero e proprio assalto per Orsolini. Il club piemontese avrebbe di diritto la possibilità di acquistarlo nell’estate del 2020 ad una cifra che va dai 22,5 ai 30 milioni di euro. Un diritto di recompra che la Juventus vorrebbe esercitare, anche se da Bologna fanno sapere che il valore attuale del giocatore resta comunque più elevato: 70 milioni.