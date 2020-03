Calciomercato Juventus: Mandragora piace a Sarri

Calciomercato Juventus: Mandragora può arrivare a Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juventus si seguono attentamente i progressi dei calciatori che fino a questo momento in bianconero non hanno mai giocato o disputato poche gare.

I cosiddetti “parcheggiati” presso altre società. Un esempio ne è Rolando Mandragora, ormai punto fermo dell’Udinese e possibile rinforzo anche per la Nazionale maggiore. Il ragazzo, prelevato dal Genoa nel 2015, avrebbe convinto Maurizio Sarri. Per questo motivo il calciatore potrebbe presto far ritorno a Torino per una cifra vicina ai 26 milioni di euro.

Ultime Juve: Mandragora in estate?

Ai bianconeri manca un vice Pjanic ed il napoletano, che non sarebbe un vero play ma un calciatore più di quantità, potrebbe fare al caso dei bianconeri.

Il calcio è fermo e tutte le squadre di serie A si stanno preparando affrontando l’emergenza a proprio modo. L’Udinese in estate potrebbe perdere pedine importanti: come Rolando Mandragora e Rodrigo De Paul.

Entrambi partiranno a giugno: sul centrocampista c’è l’interesse anche da parte della Fiorentina, mentre sul diez bianconero piace al Milan che lo segue dalla scorsa estate. Anche Musso è seguito da diverse big come l’Inter di Antonio Conte. Altro calciatore di rientro per la Juve potrebbe essere Orsolini.