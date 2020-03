Calciomercato Juventus, Chiesa si avvicina: l’Inter si defila nella corsa

Calciomercato Juventus: Chiesa, bianconeri ora in vantaggio

Calcio Mercato Juventus Chiesa | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e in queste ultime settimane sono state tantissime le indiscrezioni trapelate, tanto da intasare la posta delle big. La Juventus si muove ed è sempre una delle più attive, e pare che in questi giorni si stia concentrando sui soliti vecchi pallini, come ad esempio Chiesa. L’esterno della Fiorentina non è mai passato di moda dalle parti di Torino, anzi è un nome che fa gola e che piace tantissimo a Sarri e dirigenza.

Chiaramente la trattativa non è facile, ma intanto da Gazzetta arriva una notizia piuttosto positiva per la Vecchia Signora: pare che l’Inter, altra concorrente, si sia defilata per la corsa a Chiesa. Una mano dal cielo per i nerazzurri, che ora dovranno faticare molto di meno per arrivare all’attaccante.

News Juventus: Inter, concorrenza per un altro colpo

L’Inter si è praticamente defilata per quanto riguarda il colpo Chiesa, ma allo stesso tempo dichiara battaglia per Castrovilli, obiettivo concreto per il club meneghino. Ecco che il derby di mercato può scattare di nuovo, con i nerazzurri che stavolta non vorranno abbandonare l’asta. Questa infatti la strategia di Ausilio e Marotta.