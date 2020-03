Calciomercato Inter, Vertonghen e Kumbulla: quanti cambi in difesa

Calciomercato Inter, Vertonghen e Kumbulla per il futuro: cambia tutto nella difesa dei nerazzurri

Calciomercato Inter – Vertonghen e Kumbulla | Sarà rivoluzione a fine stagione, con il mercato che si infiammerà in casa Inter. Sì, perché la società nerazzurra sembra intenzionata ad andare dritta su due perni per la difesa. Con le voci che aumentano su Bastoni e Skriniar, perché Pep Guardiola li vorrebbe a guidare la propria linea di difesa e un Godin non in splendida forma, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, sarebbe pronto ai colpi. Tra i due nomi in pole un altro arrivo dalla Premier League, perché si tratta di Jan Vertonghen, pronto ad una nuova avventura e lontano dall’Inghilterra. L’altro è quello di Marash Kumbulla, centrale di difesa dell’Hellas Verona che fa letteralmente impazzire anche il Napoli, in forte pressing su di lui.

Notizie Inter, colpi Vertonghen e Kumbulla: addio Skriniar e uno tra Bastoni e Godin

Stando a quel che rivelano i colleghi di calciomercato.it, l’Inter sarebbe a lavoro per il presente e il futuro anche in chiave mercato. Tutte le attenzioni sono attualmente rivolte al forte interesse di Manchester City e Barcellona su Bastoni e Skriniar, che potrebbero essere ceduti dall’Inter se dovessero arrivare offerte di una certa importanza economica. Antonio Conte aveva affidato a Bastoni un ruolo importante e l’ex Parma ha saputo sfruttare la sua occasione. Se il classe ’99 può essere blindato, non sarà invece lo stesso per Godin. L’uruguaiano potrebbe dire addio al club dopo un solo anno. E’ per questo che la società interista sarà pronta a puntare sul ‘colpo a zero’ proveniente dal Tottenham: Jan Vertonghen sarà un colpo alla Marotta, pronto a piazzare l’ennesimo affare a parametro zero. Per quanto riguarda invece Kumbulla, ci vorranno ben 30 milioni. L’Inter proverà a spuntarla sulle altre, mettendo sul piatto la cifra richiesta dagli scaligeri.