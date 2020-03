Calciomercato Inter, Sensi convince di meno: riscatto dubbio, la strategia

Calciomercato Inter: Sensi, riscatto a rischio rimando

Calcio Mercato Inter Sensi | Settimane davvero surreali per la Serie A, dove non si gioca, ma si fa mercato. Le big del nostro campionato si stanno attivando parecchio per quanto riguarda i movimenti in entrata e in uscita, e soprattutto l’Inter sta cercando di gestire al meglio quale situazione legata a qualche singolo. Oltre alla faccenda Lautaro, i nerazzurri si occupano anche di Sensi, ed in particolare sul suo eventuale riscatto.

L’Inter ha fin qui versato 5 milioni di euro per il prestito al Sassuolo, ma vista la situazione non è scontato che si vadano a versare anche gli altri 20 prestiti dalla formula. Le prestazioni di Sensi dopo il suo ritorno dall’infortunio non hanno mai convinto Conte, e dopo l’arrivo di Eriksen potrebbero cambiare diverse cose. Per ora i nerazzurri studiano una strategia: chiedere il prolungamento del prestito, e in caso rimandare la questione riscatto. A riportarlo è Gazzetta dello Sport.

News Inter: altri movimenti a centrocampo

La questione Sensi potrebbe diventare particolarmente spinosa, così come l’affare Nainggolan. Il centrocampista belga è attualmente in prestito al Cagliari, e l’Inter sta trovando il modo per “liberarsi” del Ninja, considerato tuttora fuori dai piani di Conte. Questa l’attuale situazione.