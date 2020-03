Calciomercato Inter, Lautaro Martinez prima scelta del Barcellona

Calciomercato Inter Lautaro Martinez Barcellona Aubameyang | Con lo stop ai campionati, non si ferma il calcio mercato. I club continuano a restare in contatto a distanza in vista della prossima stagione. Il Barcellona e l’Inter potrebbero essere legati da un doppio affare di mercato. Il club catalano è alla ricerca di una punta per il prossimo anno, Aubameyang e Lautaro Martinez sembravano i nomi in cima alla lista, ma ora tutto può cambiare. La società catalana, pare abbia deciso di puntare tutto sul calciatore dell’Inter, l’argentino in scadenza nel 2023 ha un clausola rescissoria di 111 milioni di euro. L’intenzione dell’Inter è di rinnovare il contratto e abolire la clausola. Lautaro Martinez è finito nel mirino del Barcellona da diverso tempo e ha già pronto un ingaggio stellare per il calciatore argentino.

Ultime Inter, il Barcellona molla Aubameyang e punta tutto su Lautaro Martinez

Pare, infatt, che il club catalano ha mollato la pista che porterebbe a Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal in scadenza nel 2021 e in uscita la prossima sessione di mercato. Sul calciatore c’è proprio l’Inter, che in caso di cessione di Lautaro punterebbe sull’attaccante. I Gunners hanno già comunicato che non rinnoveranno il contratto del calciatore viste le difficoltà economiche e quindi pare che lascerà la Premier League. l’Inter il club in cima alla lista.