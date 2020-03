Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Icardi verso il Real Madrid | Il futuro di Mauro Icardi è incerto: il PSG non sa se riscattare il centravanti argentino che potrebbe tornare all’Inter. I nerazzurri, però, non vogliono trattenere l’attaccante e sono già alla ricerca di un nuovo club interessato all’acquisto del bomber.

Calciomercato Inter, Real Madrid interessato a Icardi

Sulle tracce dell’ex attaccante dell’Inter c’è sicuramente la Juventus, sempre intenzionata ad affiancare un nuovo attaccante a Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. L’Inter, però, chiede tanto: circa 80 milioni di euro. La Juventus non ritiene tale cifra adatta al valore del giocatore e allora ha iniziato a valutare altri profili. Tra questi c’è quello di Karim Benzema, in rottura con il Real Madrid. L’attaccante francese gradirebbe la destinazione bianconera soprattutto se a Torino dovesse approdare anche Zinedine Zidane. Ecco che il Real Madrid si cautelerebbe con Mauro Icardi, profilo che piace tanto a Florentino Perez.

News Inter, il Real Madrid affonda per l’argentino

Stando a quanto riferisce fichajes.net, i Blancos cercano un attaccante per la prossima stagione dopo la stagione flop di Jovic (in orbita Napoli) e Mariano Diaz. Tutto farebbe pensare all’arrivo di Mauro Icardi, soprattutto valutata la media realizzativa dell’attuale attaccante del PSG. Icardi ha collezionato 31 presenze in Francia tra Campionato, Champions League e Coppe nazionali e ha messo a segno 20 reti, fornendo anche 4 assist vincenti ai compagni.