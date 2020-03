Calciomercato Inter: Castrovilli obiettivo per il centrocampo, Sensi in bilico

Calcio Mercato Inter Castrovilli | Non si ferma il mercato dell’Inter che progetta già il futuro, soprattutto in questo periodo di stallo dell stagione a causa dell’emergenza Coronavirus. Il club di Milano ha intenzione di rafforzare il proprio reparto di centrocampo, visto che Vecino e Gagliardini non sanno ancora quale sarà il loro futuro, lo stesso potrebbe accadere a Stefano Sensi. Avvio straordinario del calciatore che potrebbe non essere riscattato e tornare al Sassuolo. Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato grandi colpi per la prossima sessione di calcio mercato, senza dover cedere nessun top player. Intanto, Ausilio e Marotta, sono letteralmente scatenati e vogliono fornire a mister Antonio Conte la migliore rosa per la prossima stagione. L’Inter ha voglia di tornare competitiva e tra le grandi con continuità, sia in Italia che in Europa.

Calciomercato Inter: si punta tutto su Castrovilli

Come riportato da Tuttosport l’Inter ha messo gli occhi su diversi giovani talenti del nostro paese. Su tutti ci sono Gaetano Castrovilli, obiettivo numero uno e in forza alla Fiorentina, e Sandro Tonali del Brescia. Entrambi si stanno rendendo protagonisti di grande stagioni alla loro prima in Serie A. Stefano Sensi dal Sassuolo non sa se resterà a Milano la prossima stagione, il club nerazzurro valuta il suo riscatto.