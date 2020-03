Coronavirus, Ronaldo e il suo gesto splendido: crea nuovi ospedali

Allarme Coronavirus: Ronaldo crea nuovi ospedali con i suoi hotel

Allarme Coronavirus Ronaldo | Il Coronavirus ha avuto un impatto devastante sulla vita di tutti i giorni in Italia, e i contagi stanno aumentando giorno dopo giorno, provocando timore a destra e a manca. Il vero problema riguarda le strutture ospedalieri, troppo poche per garantire sicurezza e servizio per tutti. Ecco che molti addetti ai lavori nel mondo del calcio stanno intervenendo affinchè si possa dare una mano, e in questa faccenda è voluto intervenire anche Cristiano Ronaldo.

Stando a quanto riportato da Marca, tutti gli hotel di proprietà di Cristiano dai prossimi giorni saranno trasformati in ospedali gratuiti per i malati di Coronavirus che hanno bisogno di un letto e di una struttura dove poter essere curati. In più lo stesso portoghese si occuperà di pagare chiunque lavorerà nelle strutture. Un gesto straordinario, e che potrebbe davvero cambiare la situazione.

Coronavirus: nel calcio cambia tutto

Mentre i medici combattono contro il Covid-19, intanto nel mondo del calcio stanno cambiando tantissime cose. I campionati sono stati sospesi, e intanto dai piani alti arrivano delle decisioni molto importanti drastiche. Grossi cambiamenti soprattutto per quanto riguarda Euro2020, nelle ultime ore sono arrivate nuove direttive. Ecco come potrebbe andare a finire il tutto.