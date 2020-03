Allarme Coronavirus Sampdoria: altri contagiati, ma niente informazioni

Tweet on Twitter

Allarme Coronavirus Sampdoria: arriva il comunicato ufficiale

Allarme Coronavirus Sampdoria | Giorni di vera paura in Italia, dove il Coronavirus sta spopolando sempre di più, e dove i contagi aumentano giorno dopo giorno. Anche il mondo del calcio ha subito un grave impatto, e nelle ultime ore sono risultati positivi al tampone diversi giocatori. Alcuni di questi della Sampdoria, per ora 6 confermati: il medico Baldari e i giocatori Thorsby, Ekdal, Colley, Gabbiadini e La Gumina. La squadra ligure però ha deciso di cambiare strategia, e di rilasciare un comunicato ufficiale per quanto riguarda le informazioni trapelate ultimamente:

“L’U.C. Sampdoria comunica che, onde evitare fughe di notizie ed inutili allarmismi, ha scelto di non dare più informazioni sui propri tesserati che, in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19. L’unica notizia importante è che i ragazzi stanno tutti bene e sono nei loro domicili a Genova.”

Coronavirus: altri contagiati alla Samp

La Sampdoria ha scelto di non dare altre informazioni sui contagi, ma ad oggi pare siano ben 8 i giocatori risultati positivi. Una strategia forte quella dei blucerchiati, e che senza dubbio può essere positiva, visto il momento di grande paura che la nostra penisola sta attraversando.