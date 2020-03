Ultime Fiorentina, la testimonianza di Vlahovic sul Coronavirus: “Così ho scoperto di essere stato contagiato

Ultime Fiorentina – Vlahovic | Preoccupa la situazione legata al Coronavirus e anche i calciatori che sono stati contagiati dal virus, sono in allarme. Tra questi c’è Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina. Il club viola nella giornata di ieri aveva reso pubblica la notizia del contagio per il proprio centravanti, successivamente è arrivata anche quella di Cutrone e Pezzella, con i calciatori che sono stati messi in isolamento.

Il giovane centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha raccontato la sua esperienza in maniera diretta, attraverso una vera e propria live su Instagram.