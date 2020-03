Ultime Fiorentina, Cutrone e Pezzella positivi al Coronavirus

Tweet on Twitter

Share on Facebook

German Pezzella e Patrick Cutrone sono risultati positivi dopo gli esami: assieme a loro anche uno dei fisioterapisti ha contratto il coronavirus.

Notizie Fiorentina, Pezzella e Cutrone hanno il coronavirus

Come preventivabile purtroppo, arrivano altri 2 casi di Coronavirus in Serie A, in un club dove c’è già stato un precedente. Dopo Vlahovic, ci sono altri 2 calciatori colpiti dal Covid-19: si tratta del difensore argentino German Pezzella e dell’attaccante Patrick Cutrone. Colpito anche il fisioterapista Dainelli.

A comunicarlo è stato il club viola con una nota ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze“.

Al contrario di quanto accaduto per il serbo, questa volta viene specificato che vi sono alcuni sintomi della malattia, ma l’entità è tale da non portare ad altri misure, tanto è vero che i due calciatori sono presso la propria abitazione.

Coronvirus, i contagi in Serie A

Sono a queto punto 9 i contagiati in Serie A, di cui quasi la totalità tra Sampdoria (Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonio La Gumina e Morten Thorsby) e Fiorentina. Daniele Rugani costituisce invece per il momento un caso isolato alla Juventus, mentre il sud resta ancora meno colpito, rispecchiando la situazione generale del paese.