Oroscopo di oggi 14 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Fine settimana di riflessione, nuovi sentimenti in arrivo. La vita va avanti nonostante le tante perplessità e ai dolori che viviamo. Ritroverai la voglia di innamorarti.

Toro. Sei un costruttivo, lo dicevo da tempi non sospetti. Saturno dissonante parla di rallentamenti ma non di blocchi. Devi avere fiducia nel destino.

Gemelli. A breve potrai contare su un lungo transito di Venere che rappresenta i valori della famiglia. Da capire se uno dei due in coppia ha sbagliato. E’ tempo di assumersi le proprie responsabilità.

Cancro. Sei sempre lì che cerci di capire da che parte andare e da quale stare. Momento di grande confusione. In amore può tornare un punto di riferimento. Possono nascere belle emozioni i prossimi mesi.

Leone. A breve avrai Saturno in opposizione puoi decidere di cambiare vita o attività. In amore ci vuole pazienza.

Vergine. Tu sei sempre molto deciso nelle scelte. Hai bisogno di riflettere in questo periodo dopo un primo momento di disagio. Puoi fare un cambiamento di vita che prima non avevi il coraggio di fare.

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. E’ normale sentirsi confusi a parte la condizione generale che tutti stiamo vivendo è dall’inizio dell’anno che dico che Aprile sarebbe stato il mese delle certezze. Non si può pretendere tutto subito.

Scorpione. Ti trovi in una fase di grandi decisioni. Sarà necessario rivedere tutto a lavoro il prossimo mese. Anche ripartire da zero. Venere opposta e forse questo condiziona in modo faticoso le coppie che già da tempo hanno problemi.

Sagittario. Grande missione di vita quella di riuscire a superare un ostacolo e un problema. Tu riesci a dimostrare il tuo coraggio in periodi di problemi.

Capricorno. Solitamente sei determinato e forte nelle scelte. In questo periodo sei un po’ indeciso. Avevi in mente a grandi progetti in questo periodo. Ora decidi cosa fare.

Acquario. Sei in preda a tensioni. La giornata può essere ricca di caos. Ci vuole pazienza in tutto quello che fai. Risparmia qualcosa per il futuro.

Pesci. Non devi fare il passo più lungo della gamba. In questo momento è importante anche capire da che parte sta andando l’amore. Entro aprile devi spiegarti e parlare.