Coronavirus, Prandelli: “Ho parenti positivi, resto a casa”

Coronavirus: Prandelli, arriva la rivelazione

Coronavirus Prandelli | L’allarme Coronavirus spopola in Italia, e soprattutto il mondo del calcio ha senza dubbio subito uno scossone quasi inimmaginabile fino a qualche settimana fa. Adesso i contagi si fanno sempre più numerosi, e nelle ultime ore sono arrivate delle notizie importanti da parte di club e addetti ai lavori. Sulla questione è intervenuto anche l’ex tecnico della Nazionale, Cesare Prandelli. Quest’ultimo ha voluto esprimersi sulla faccenda, ed ha anche svelato alcune cose. Queste le sue parole riportate da goal.com:

“In questa situazione bisogna semplicemente accettare la realtà, ho perso degli amici, e mi dispiace per i familiari che non sono stati vicini ai propri cari. Restiamo a casa, questo aiuterà le persone. Ho parenti positivi e sono in quarantena. I medici e gli ospedali stanno facendo dei grossi sacrifici, in questo momento bisogna fermarsi e diventare più umani. Sono uno sportivo, ma resto a casa”

Serie A: altri casi di contagio

La Serie A è senza dubbio il campionato più colpito dal Covid-19, e nelle ultime ore ci sono stati altri casi di contagio tra i giocatori. Da rilevare la situazione della Sampdoria, che pare abbia riportato altri calciatori positivi al tampone. Queste le informazioni raccolte dalla nostra redazione.