Notizie Bologna, il coraggio di Mihajlovic: voleva tornare nonostante la malattia

L’allenatore del Bologna sta attraversando una battaglia nella battaglia, come tutte le persone con situazioni di salute estreme: il coronavirus in questo momento è un fatto di rischio ancora maggiore, ma questo non ha impedito a Mihajlovic di provare a lottare assieme al resto della squadra.

Bologna news, il coraggio di Miha

Come un capitano che non abbandona la propria nave, così il tecnico serbo voleva restare assieme alla propria squadra. Ma, come svelato da Massimiliano Marchesi, membro del suo staff tecnico, alla fine sono riusciti a rimandarlo a Roma. “Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via“, ha detto a È tv, “lui sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha col club“. Per chi come lui ha sostenuto un’operazione di trapianto del midollo osseo, poco più di 4 mesi fa, in questo momento l’attenzione a non esporsi deve essere doppia, tripla.

Ultime Bologna, si ritorna il 19 marzo

“In questo momento si trova a Roma“, conclude Marchesi, “è importante che non venga colpito perché su persone che versano nelle sue condizioni non si sa cosa potrebbe succedere“. Al momento la ripresa dei lavori per i felsinei è datata intorno al 19 marzo, non c’è nessun caso di coronavirus tra i rossoblu (le più colpite al momento sono 2 squadre del nord), ma è possibile che tutto possa slittare, così come il ritorno del serbo in città.