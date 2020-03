News As Roma, Kluivert sul Coronavirus: la societù lo costringe a restare a casa

News As Roma – Kluivert isolato per il Coronavirus | La situazione si fa sempre più complessa, con i calciatori che adesso sono maggiormente preoccupati dopo il contagio dei diversi tesserati in Serie A. Le news che sono arrivate da Torino e da casa Juventus, con Daniele Rugani che è stato il primo annunciato – prima degli altri – sui contagiati del Coronavirus, hanno preoccupato tutto il mondo del calcio. L’AIC aveva chiesto alla FIGC di non giocare proprio nell’ultima giornata di Serie A, recuperata nello scorso week-end. Adesso anche le società prendono provvedimenti e, una tra le altre, la Roma ha fatto proprio così con i suoi calciatori. Justin Kluivert è rimasto a in Capitale, ed ha lanciato un messaggio attraverso i microfoni di ‘Telegraaf’: “Mi sto allenando da solo, adesso le cose normali non sono più possibili”.

Ultime Roma: le parole di Kluivert sul Coronavirus