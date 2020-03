Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic resta in Svezia

Secondo le ultime di calciomercato in casa Milan, Ibra non farà ritorno in Italia nelle prossime settimane, oltre che per tematiche legate all’emergenza coronavirus, anche per riflettere su sè stesso.

Calcio mercato Milan, le titubanze di Zlatan

Sarà un incontro con Gazidis a stabilire se e quanto Zlatan resterà in rossonero. Fino ad allora, meglio restare lontani. Il Milan ha sospeso le attività certo ed in Italia in questo momento è anche difficile entrarci, ma magari con qualche migliaio di kilometri di distanza si riflette meglio. Al momento si trova con la moglie e i suoi 2 figli: chi lo conosce bene dice anche che è un uomo abituato a tenere in grande considerazione il parere e soprattutto le esigenze dei suoi cari.

Ultime Milan, svolta a breve per Ibra

Ma alla fine deciderà lui: e a Zlatan non piace quello che è successo nell’ultimo mese. Prima parlava con Boban e Maldini di rinnovo, ora non parla con nessuno. I dirigenti che lo hanno voluto a Milanello stanno abbandonando il progetto e dopo il croato potrebbe arrivare presto il turno dell’ex terzino. Per lo svedese è Gazidis il responsabile del caos societario di questi ultimi giorni e non ne ha fatto mistero a nessuno. “È possibile“, conclude la Gazzetta, “che possa esserci anche una videochiamata tra lui e l’ad nei prossimi giorni per fare il punto della situazione“. In questi casi però, meglio vedersi da vicino.