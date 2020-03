Mercato Juventus, Paratici ha 2 jolly per arrivare a Tonali

Il dirigente della Juve non si ferma mai e come riferisce Tuttosport è disposto anche a privarsi di 2 pezzi pregiati pur di arrivare a Sandro Tonali.

Calcio mercato Juventus, assalto al Brescia

Ormai non è mistero. La Juventus stravede per il gioiellino del Brescia e Cellino, consapevole del suo valore, si sfrega le mani pensando all’asta che potrebbe scatenarsi. La cifra di partenza è 50 milioni di euro, ma è destinata ad alzarsi, soprattutto se il campionato dovesse riprendere ed il calciatore quindi dovesse avere ulteriori possibilità di mettersi in mostra. Per questo, come riportato dal quotidiano di Torino, i bianconeri potrebbero essere costretti a mettere sul piatto delle contropartite tecniche. I profili individuati sono quello di Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che sta facendo bene in prestito al Perugia, e Idrissa Touré, stesso ruolo ma 1998, protagonista con la Juve Under 23 in Serie C

