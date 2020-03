Juventus-Inter, anche l’arbitro Guida è in isolamento

Visto il contagio di Daniele Rugani al coronavirus, tutti i calciatori presenti in Juventus–Inter sono in isolamento: non fa eccezione l’arbitro Guida assieme ai suoi assistenti.

Juve-Inter, anche gli arbitri in isolamento

La partita della discordia, per ironia della sorte poi rivelatasi essere l’ultima giocata dal primo caso in Serie A di coronavirus. Polemiche, rinvii e veleni, rivelatisi poi grotteschi visto quello che è successo poi nei giorni successivi. Stop al campionato italiano almeno fino a 3 aprile, con Daniele Rugani, difensore bianconero, contagiato dal morbo. A quel punto entrambe le squadra in campo si sono messe in isolamento. Così ha deciso di fare anche il direttore di gara, Marco Guida di Torre Annunziata, assieme agli assistenti Maresca e Carbone, che tuttavia, non presentando sintomi, non sono stati sottoposti a tampo.

Serie A, la questione allenamenti

In attesa di capire quando ricomincerà il campionato, i club discutono sull’opportunità di proseguire con gli allenamenti, soprattutto per quel che riguarda le coppe europee. C’è chi, come Juventus e l’Inter è in quarantena visto quanto detto e non potranno ritrovarsi insieme prima di 14 giorni. Altri club invece, come Napoli e Lazio, almeno in teoria si sono dati appuntamento alla settimana prossima qualora ci fosse possibilità di allenarsi, scatenando un acceso dibattito.