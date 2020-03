Emergenza Coronavirus, l’Inter dona mezzo milione al Sacco | Tantissimi club italiani si stanno muovendo per aiutare gli Ospedali italiani in crisi per l’emergenza Coronavirus. L’Inter è una delle società che si sta muovendo più di tutte con donazioni in denaro e in materiale sanitario utile per affrontare l’emergenza.

Emergenza Coronavirus, la Campagna Fondi dell’Inter

L’Inter, attraverso le iniziative del Presidente Steven Zhang, ha creato una campagna global di crowdfunding per raccogliere fondi destinati al Sacco di Milano. Con questa campagna anche tanti tifosi sono stati chiamati a dare una mano agli Ospedali per combattere tutti insieme l’emergenza dovuta al COVID-19 che sta mettendo in ginocchio l’Italia.

Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, centro di riferimento per le patologie infettive e le emergenze epidemiologiche.

🎙 | MESSAGGIO Il messaggio di mister Conte: uniti ce la faremo, #TogetherAsATeam 💪🏼⚫🔵 Le partite più importanti si vincono insieme. Dona anche tu qui 👉 https://t.co/FFsbwVen5E pic.twitter.com/9B1lACVwZp — Inter (@Inter) March 14, 2020

Inter, 500 mila euro al Sacco

Con una nota ufficiale sul proprio sito, l’Inter ha reso nota la cifra che si è raggiunta con la suddetta campagna.

“Alla campagna di raccolta fondi ha contribuito l’Inter nella sua totalità, dai giocatori della Prima Squadra, allo staff tecnico e ai dipendenti del Club che hanno donato in totale 500mila euro. Inter apre ora ai suoi tifosi, ovunque nel mondo, l’opportunità di aderire alla campagna con una donazione”.