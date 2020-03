Emergenza Coronavirus, EURO 2020 a dicembre: campionati in estate

Emergenza Coronavirus, Euro 2020 a dicembre | L’emergenza Coronavirus ha portato allo slittamento di tutti i campionati europei e certamente anche quello di Euro 2020. In attesa della decisione ufficiale della UEFA, attesa per martedì, dall’Ighilterra arrivano le prime indiscrezioni di un anticipo di Qatar 2022.

Emergenza Coronavirus: Euro 2020 a dicembre

Stando a quanto riferisce il Telegraph, i campionati potrebbero essere tutti conclusi in estate con lo spostamento di Euro 2020. Martedì la UEFA deciderà se spostare Euro 2020 di qualche mese o addirittura all’estate 2021. Secondo il quotidiano inglese, un possibile scenario vedrebbe i campionati terminare quest’estate, con lo spostamento di Euro 2020 a dicembre. Ciò anticiperebbe quello che accadrà nella stagione 2022/23, quando a dicembre si disputeranno i Mondiali di Qatar 2022. I campionati si bloccheranno per qualche mese per poi riprendere al termine dei Mondiali e terminare in estate.

Serie A: ripresa per il 2 maggio

La Serie A è ferma da qualche settimana in attesa della fine dell’emergenza coronavirus. Il campionato si è bloccato alla 26esima giornata ma con ogni probabilità terminerà prima dell’estate. Stando a quanto riferisce repubblica.it,il campionato di serie Serie A dovrebbe riprendere sabato 2 maggio, forse a porte chiuse, e concludersi il 30 giugno. I dirigenti delle varie leghe del campionato italiano si riuniranno il 23 marzo per trovare la soluzione al rifacimento dei calendari.