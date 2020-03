Coronavirus, Premier League al bivio | Il COVID-19 ha toccato in modo massiccio anche la Premier League. Il campionato inglese ha impiegato anche più del previsto per trovare delle misure necessarie al coronavirus e solo ieri la EFL ha deciso di sospendere il campionato a data da destinarsi. I problemi, però, potrebbero essere protratti a lungo perché la Premier League potrebbe non terminare.

Coronavirus, la Premier League potrebbe non concludersi

Una voce importante della EFL ha parlato a Sky Sports UK delle probabilità di continuare la Premier League.

“Non penso ci siano possibilità di tornare a giocare in tre settimane. Questo andrà avanti per mesi e già si pensa all’inizio della prossima stagione. C’è il 75% di probabilità che la stagione non venga conclusa”.

Martedì la UEFA si incontrerà per decidere le sorti del calcio europeo e in particolare di EURO 2020 che potrebbe essere spostato di qualche mese o addirittura fino al 2021. Fino ad allora la EFL cercherà di trovare qualche soluzione per la Premier League.

Premier, gli scenari possibili

Il Liverpool al momento vanta 25 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e la EFL starebbbe pensando di chiudere così il campionato e consegnare il titolo ai Reds. La soluzione, però, non è quella migliore in quanto ci sono ancora le posizioni di retrocessioni e promozioni in prima serie da decidere. Ecco, dunque, che si fa viva la pista che vedrebbe il Liverpool campione, nessuna retrocessione e la promozione di Leeds e West Bromwich per una Premier League con 22 squadre.