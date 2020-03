Coronavirus, appello di Messi: “E’ il momento per restare accanto ai nostri cari”

Coronavirus, Messi lancia l’appello: “Siate responsabili, restate a casa”

Coronavirus, Messi lancia l’appello: “Restate a casa”. Il talento argentino scende in campo, ma questa volta per richiamare all’attenzione tutti i suoi tifosi e l’intero panorama mondiale. Lionel Messi mette su di sé l’attenzione per lanciare un messaggio importante a tutto il mondo, dopo l’allarme Coronavirus. Il post appare su Instagram, con il fuoriclasse argentino che ha accolto la scelta di fermare il calcio anche da parte della federazione spagnola. Il dieci del Barcellona avrebbe dovuto sfidare il Napoli nella sfida di ritorno della Uefa Champions League, gara al Camp Nou valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Quelle che seguono, sono le parole di Lionel Messi.

Coronavirus, le parole di Lionel Messi sull’emergenza

“Questi sono giorni complicati per tutti noi. Viviamo preoccupati per ciò che sta accadendo e vogliamo metterci idealmente al posto di coloro che stanno vivendo il peggio, o perché colpiti direttamente o perché colpita la loro famiglia, i loro amici, ma anche perché stanno lavorando in prima linea per combattere negli ospedali e nei centri sanitari. Voglio inviare un grande incoraggiamento a tutti loro. È un momento particolare, dobbiamo seguire le istruzioni delle organizzazioni sanitarie e delle autorità pubbliche. Solo in questo modo possiamo combattere efficacemente il Coronavirus. È il momento di essere responsabili e rimanere a casa, è anche perfetto per godersi quel tempo con i tuoi cari che non puoi sempre avere a disposizione”.