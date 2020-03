Coronavirus Italia, Ancelotti: “Il calcio non conta, pensiamo a salvarci”

Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista nella quale fa il punto sull’ambiente in Premier League dopo la decisione di sospendere il campionato a causa dell’emergenza coronavirus.

Coronavirus Italia, le parole di Ancelotti

Alla fine, ha ceduto anche Londra: si ferma anche la Premier League. Ma con grande ritardo e con delle parole che, almeno qui in Italia, non avevamo mai ascoltato. Il primo ministro Boris Johnson, in un discorso alla nazione che passerà alla storia, ha detto che “molte famiglie perderanno i loro cari“. Questo il punto di visto del tecnico italiano, attualmente impegnato proprio sulla panchina dell’Everton: “In queste ore per me il calcio vale zero e mi dà quasi fastidio discorrerne, di fronte alla tragedia con la quale dobbiamo fare i conti. Siamo di fronte ad una pandemia, un fatto che nessuno di noi aveva mai vissuto fino ad oggi. André Gomes contagiato? Non siamo in isolamento, ma sono scattate le misure di prevenzione del caso. Il calciatore ora sta meglio, la febbre è diminuita e questa è la cosa più importante. Di regola gli allenamenti dovrebbero riprendere il 22, ma chi può dire cosa succederà? Bisognerà pensare prima alla salute delle persone. Le parole di Johnson? Mi sembra che non tutti si siano resi conto della gravità della situazione, eppure sento parlare di contagiare oltre il 60% della popolazione per sviluppare l’immunità di gregge“.

Cos’è l’immunità di gregge?

È la strategia del governo britannico contro il coronavirus. Per il momento si è deciso di non combatterlo con mezzi estremi quali la quarantena. La volontà è non ostacolare la diffusione del contagio in questa fase affinchè la maggior parte della popolazione si immunizzi naturalmente e renda il virus sempre meno aggressivo.