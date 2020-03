Calciomercato Roma, Rojo obiettivo concreto: alternativa a Smalling

Calciomercato Roma: Rojo nel mirino

Calcio Mercato Roma Rojo | Il mercato di Serie A continua a non fermarsi, neanche in queste ultime settimane molto difficili per il calcio italiano. La maggior parte dei club sta pensando già al futuro, ed in particolare al come rinforzarsi in vista della prossima stagione. La Roma nello specifico sta cercando in tutti i modi di riscattare Smalling, difensore che ha avuto un grandissimo impatto in questa sua prima annata ai giallorossi. Riuscire a riconfermare il centrale inglese non sarà impresa facile, anche perchè il Manchester United non sembra intenzionato a fare nessun tipo di sconto, e anzi valuta il suo giocatore almeno 20 milioni di euro.

Ecco che la Roma dovrà iniziare a valutare un’alternativa, e mette nel mirino un altro giocatore dei Red Devils: Marcos Rojo, argentino capace di giocare sia come centrale che come laterale in difesa. Questa è la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

News Roma: Smalling affare complicato

Rojo è un obiettivo concreto per la Roma, ma è evidente che il vero pallino per la squadra giallorossa sia Smalling. Riscattarlo non sarà facile, principalmente per due fattori: il primo ovviamente il costo, adesso in salita, mentre il secondo riguarda la concorrenza. Sull’inglese adesso ci sono vari club, uno in particolare.