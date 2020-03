Calciomercato Napoli, Boga obiettivo principale: operazione da 20 milioni

Calciomercato Napoli: Boga, pronto l’assalto finale

Calcio Mercato Napoli Boga | Il calcio italiano è attualmente in stallo totale, ma ciò che non si ferma mai è il mercato. Le principali big del nostro campionato si stanno attivando parecchio in questi ultimi giorni, e tra questi c’è il Napoli, che ad oggi continua a tenere d’occhio i soliti vecchi pallini. Inutile dire che sul taccuino di Giuntoli ci sia anche Boga, esterno del Sassuolo che sta disputando una stagione straordinaria.

Grandi giocatore, ottimi numeri, e un talento ancora tutto da esprimere per l’ex Chelsea, preda ambita e desiderata da tantissimi club europei. Il Napoli per adesso ha una corsia preferenziale, e vorrebbe chiudere il più in fretta possibile: stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare che si stia spingendo per un’operazione complessiva da circa 20 milioni di euro. Una cifra piuttosto abbordabile, vista qualità-prezzo.

News Napoli: c’è ostacolo per Boga

Boga è un obiettivo concreto per il Napoli, ma per gli azzurri non sarà affatto facile avere la meglio nell’operazione. Il motivo? C’è l’ostacolo Chelsea, che vanta sull’esterno neroverde ancora una clausola di ricompra. Una vera spina nel fianco, che rischia di diventare un muro per la trattativa. Per adesso il Napoli continua a portare avanti il tutto, chiaramente guardandosi le spalle.