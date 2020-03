Calciomercato Napoli, occhi sul talento del Barcellona

Il Napoli continua a muoversi sul mercato: complici anche i frequenti contatti con il Barcellona di questo periodo, gli azzurri provano ad aggiudicarsi il gioiello di 21 anni.

Calcio mercato Napoli, pronto l’affare Cucurella

Seguito anche dal Milan in passato, è adesso finito nel mirino di Cristiano Giuntoli. Quest’anno si trova in prestito al Getafe, dove ha disputato 6 partite e con ogni probabilità ci resterà anche l’anno prossimo, se il club di Madrid dovesse riscattarlo dal Barça, attualmente proprietario del suo cartellino. Esterno mancino, classe ’98, come riferisce goal.com è uno dei nomi sulla lista del direttore sportivo dei partenopei per sostituire il partente Ghoulam. Nonostante le ottime prestazioni del Getafe quest’anno, il Barcellona non sembra essere disposto a contare con lui per il futuro e piuttosto punta sull’obiettivo della Juventus Juan Miranda. Al momento ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro: non sono bruscolini, ma per la sua età, per i prezzi del calciomercato attuale, è una cifra abbordabile per il Napoli.

Ultimissime Napoli, gli altri nomi per la fascia

Piace molto Borna Barisic, attualmente ai Rangers Glasgow: la sua valutazione si aggira intorno ai 7-8 milioni, sarebbe un trasferimento a titolo definitivo. Stesso discorso anche per Faraoni: gestito dall’agente di Hysaj, gioca sull’altra fascia e potrebbe dare il cambio proprio all’albanese, anche lui con un piede fuori dalla porta, ed accettare un ruolo di riserva visto l’exploit di Di Lorenzo.