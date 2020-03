Calciomercato Milan: Zaracho rischia di saltare dopo l’addio di Boban

Calciomercato Milan: Zaracho, da colpo chiuso a sfumato?

Calciomercato Milan Zaracho | Il Milan con Boban e Maldini, aveva ormai chiuso già un colpo di mercato in vista della prossima stagione Matias Zaracho. Il calciatore argentino, di proprietà del Racing Avellaneda, continua a crescere e mettere prestazioni importanti a curriculum in Argentina. Nelle scorse settimana si parlava di distanza minima tra il club argentino e il club rossonero. L’affare per il giovane esterno d’attacco era ormai vicino alla chiusura, ma ora tutto può cambiare. Il motivo? Il colpo Zaracho era un colpo firmato da Boban e Maldini e adesso tutto può cambiare con l’addio del dirigente rossonero. Boban ha lasciato il Milan e Maldini è in bilico per il futuro. Ora tutto dipenderà da Gazidis e anche dal prossimo allenatore del Milan, che quasi sicuramente non sarà Pioli. Inoltre, il calciatore aveva già accettato l’offerta del Milan e praticamente già si sentiva rossonero.

Ultime Milan – Zaracho in stand-by dopo l’addio di Boban

L’arrivo in Italia di Zaracho è stoppato, al momento. La trattativa tra il Milan e il Racing è in stand-by a causa dell’addio di Boban dal club. L’arrivo del calciatore argentino ora dipenderà tutto da Gazidis e il futuro allenatore, dato che la trattativa per il calciatore argentino era portata avanti da Boban e Maldini. Zaracho spera di approdare in Serie A, ma dovrà aspettare ancora un po’.