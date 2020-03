Calciomercato Milan, Loren è un obiettivo: concorrenza con il Napoli

Calciomercato Milan, colpo Loren: l’attaccante del Betis è un obiettivo

Calciomercato Milan – Loren | Pista concreta quella che porta lo spagnolo Lorenzo Moron Garcia, meglio noto come Loren in Serie A. Futuro possibile in Italia per l’attaccante del Betis Siviglia, con due club in forte pressing su di lui. Il Napoli è uno di questo, perché da un po’ di tempo starebbe lavorando al colpo, cercando di replicare l’operazione che portò Fabian Ruiz in azzurro, prelevandolo proprio dallo stesso club spagnolo. Occhio però alla concorrenza, perché stando a quel che rivelano i colleghi di Estadio Deportivo, sul classe ’93 ci sarebbe finito anche il Milan. I media spagnoli confermano che la dirigenza rossonera sarebbe sulle tracce dell’attaccante del Betis Siviglia.

Ultime Milan, duello con il Napoli sul mercato per Loren: la situazione

Futuro possibile in Italia per l’attaccante del Betis Siviglia, Loren. Lo spagnolo fino ad ora ha trovato una buona media in Spagna, perché nel corso di questa stagione, ha trovato fino ad ora la bellezza di 9 gol in 26 partite della Liga. Il classe ’93 ha acceso su di sé tutti i riflettori, trovando l’interesse di non una, ma ben due società in Italia. La prima, già raccontata nei giorni scorsi, riguarda il Napoli. Ma c’è il Milan a volersi inserire nella trattativa. Ci vorranno circa 20 milioni per convincere la società di Siviglia, che difficilmente lascerà partire il giocatore per una cifra inferiore al suo valore. Compito di Giuntoli e Maldini sfidarsi sul prossimo mercato estivo.