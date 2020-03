Calciomercato Lazio, Kumbulla nel mirino: sfida a Inter e Napoli

Tweet on Twitter

Calciomercato Lazio: Kumbulla, obiettivo concreto per i biancocelesti

Calcio Mercato Lazio Kumbulla | Mercato infuocato quello di Serie A, dove le principali big continuano con le avance di mercato giorno dopo giorno. La Lazio rientra tra i club più attivi, e in queste ultime settimane sta cercando di portarsi a casa un nuovo difensore per la prossima stagione. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: Kumbulla.

Il centrale albanese ha sorpreso tutti con le sue prestazioni, e sotto la guida di Juric non solo è diventato un punto fisso nel Verona, ma è riuscito anche ad attirare l’attenzione di tante concorrenti. In Italia soprattutto ci sono diversi club, tra cui anche Inter e Napoli. Per ora la Lazio resta alla finestra, ma con la consapevolezza di poter dire la propria nella corsa. Questa la notizia riportata da Sport Mediaset.

News Lazio: i biancocelesti sono fiduciosi per Kumbulla

Kumbulla è un obiettivo concreto per la Lazio, che però sa di dover faticare parecchio se vuole battere tutta la concorrenza. I bianconcelesti però sono fiduciosi, e a fine stagione cercheranno l’assalto a tutti i costi. Il Verona valuta il suo giocatore circa 25 milioni di euro.