Calciomercato Lazio, colpo Luiz Felipe per il Barcellona

Il Barça è seriamente, fortemente intenzionato a scippare la Lazio del proprio centrale: i discorsi per il suo rinnovo sono in stallo, la missione comincia a farsi complicata per Tare…

Calcio mercato Lazio, assalto per Luiz Felipe

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i dirigenti blaugrana l’avrebbero fatto seguire addirittura negli ultimi 5 incontri della squadra biancoceleste, da vicino, tanto grande sarebbe l’interesse del club catalano. Poi l’emergenza coronavirus ha messo in pausa il campionato, ma non il mercato e quindi Lotito e Tare dovranno farsi trovare pronti agli assalit per Luiz Felipe. Dopo l’exploit della scorsa stagione, quest’anno ha confermato alti standard di rendimento: per lui 19 presenze in Serie A, con 1 gol e 1 assist messi a segno.

Ultime Lazio, rinnovo a vuoto

Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano, il direttore sportivo biancoceleste ha già provato in 2 occasioni ad avvicinare il difensore ed il suoi entourage per arrivare ad un rinnovo del contratto. I contatti sono stati cordiali, ma non è arrivata nessuna fumata bianca, anzi. Non sarà facile fare in modo che sia tentato dalle voci di mercato, tanto più che attualmente guadagna uno stipendio inferiore al milione di euro e per il prossimo contratto confida di fare il grande salto. Quello attualmente in essere con la Lazio scadrà nel 2022: il tempo stringe, probabile che questa volta ne servano almeno il doppio (se non di più), per convincerlo a restare a Roma. Senza dimenticare che su di lui ci sono anche le big del nostro campionato…