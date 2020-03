Calciomercato Juventus, sogno Neymar: via libera dal PSG

Calciomercato Juventus, Neymar è un sogno possibile: il Paris Saint-Germain ha deciso per il suo futuro

Calciomercato Juventus – Neymar | Possibile addio a fine stagione dal Paris Saint-Germain per la stella brasiliana, Neymar. Il talento numero 10 del club parigino potrebbe dire addio e salutare così la Torre Eiffel, per mettere nel mirino una nuova avventura. Il direttore sportivo dei transalpini, Leonardo, avrebbe anche già fissato il prezzo: ci vorranno circa 150 milioni per portare via il talento brasiliano dai parigini. Lontano da Parigi e lontano dalla Ligue 1, il sogno del tifoso italiano sarebbe quello di vederlo approdare proprio in Serie A, ed è per questo che la Juventus cercherà di fare qualsiasi cosa per portarlo a Torino. Andrea Agnelli si prepara a piazzare il colpo, ancora una volta, dopo aver portato in Italia in successione, prima Cristiano Ronaldo nella rovente estate del 2018 e poi il giovanissimo talento ex Ajax, Matthijs De Ligt.

Ultime Juventus, Mbappè e Neymar: la situazione nel dettaglio

Stando a quanto rivelato dai colleghi di ESPN, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a rinunciare a Neymar. Il campione brasiliano sarebbe arrivato al capolinea della sua avventura francese, alla ricerca di una nuova esperienza. Potrebbe tornare al Barcellona, perché il club blaugrana resta sempre in pole sul giocatore del PSG, con l’idea di riformare il tridente micidiale del ‘MSN’, con Messi, Suarez e appunto, Neymar.

La Juventus vorrebbe inserirsi però nella trattativa e non resterà a guardare. L’operazione Mbappé è troppo complicata per la Juve anche perché il PSG, con la partenza di ‘O Ney’, andrà sicuramente a blindare il suo giovane fuoriclasse. E’ per questo che il club bianconero potrebbe tentare il tutto per tutto, utilizzando un tesoretto importante ricavato dalle cessioni, per andare dritto su Neymar.