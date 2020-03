Calciomercato Juventus, Pjanic per Bernardo Silva | Il calcio è fermo per l’emergenza coronavirus ma le società continuano a studiare per il futuro per migliorare la rosa. Lo stesso fa anche la Juventus di Andrea Agnelli che valuta già qualche profilo per la prossima stagione. Piace Bernardo Silva, trequartista del Manchester City.

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva nel mirino: Pjanic pedina di scambio

Dopo aver chiuso per Dejan Kulusevski, la Juventus pensa a rinforzare ancora la trequarti con nomi di spicco e maggior esperienza. Si valuta il profilo di Willian del Chelsea che potrebbe arrivare a parametro zero ma non è l’unico profilo “inglese”. Fabio Paratici ha posto sotto la lente di ingrandimento anche Bernardo Silva, trequartista del Manchester City. Il portioghese è centrale nel progetto di Pep Guardiola e ha un valore altissimo per la dirigenza dei Cityzens: circa 100 milioni. La Juventus studia l’offerta giusta in cui potrebbe rientrare anche il cartellino di Miralem Pjanic. Il bosniaco non sta convincendo del tutto Maurizio Sarri che potrebbe decidere di cederlo nella prossima stagione vista la crescita di Rodrigo Bentancur.

Notizie Juve: Pjanic-Bernardo Silva, scambio possibile?

Pjanic piace molto a Pep Guardiola che lo renderebbe centrale nel suo scacchiere. Per questo motivo la Juventus potrebbe proporre uno scambio per Bernardo Silva, aggiungendo un conguaglio di circa 15-20 milioni. Solo così, con un’offerta totale da 95-100 milioni di euro, la Juve potrebbe convincere il Manchester City a cedere il trequartista lusitano.